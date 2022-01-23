В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках - это может повредить газон. Фото: Галина КОПЫЛОВА

В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках и "ватрушках". Как объясняют посетители, охранники тщательно следят за теми, кто хочет прокатиться по снегу. Пройти на территорию парка можно только для прогулки - запрещенные средства передвижения просят оставить на входе в парк.

Отметим, что этот запрет прописан в официальном документе «Правила посещения территории парка «Краснодар». Действует это ограничение уже два года.

- Полагаю, связано это с безопасностью посетителей. Кроме того, в парке расставлены таблички о том, что по газону ходить нельзя. Катание на санках может его повредить, - говорят краснодарцы.