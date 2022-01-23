Около 100 автомобилей стоят в очереди на перевале в Кубани из-за снегопада. Фото пресс-службы администрации Туапсинского района.

Около 100 автомобилей стоят в очереди на перевале на Кубани из-за снегопада. Из-за того, что бушует непогода, дорожная ситуация в крае осложнилась. Для грузовых машин, мешающих расчистке трассы, ввели временные ограничения.

- На Молдовановском перевале вблизи Горячего Ключа ограничено движение для большегрузов, - сообщают в краевом оперативном штабе. - На данный момент в очереди находятся до 100 грузовых машин.

На очистке дороги работают четыре комбинированные дорожные машины и один погрузчик.

- Также в районе села Бжид на границе с Геленджиком вышли две машины спецтехники и один погрузчик, - добавляют в оперштабе региона.

Напомним, из-за снегопада закрыт и еще один участок на Кубани. Речь идет о Шаумяновском перевале в Туапсинском районе. Здесь движение запрещено для всех видов транспорта.