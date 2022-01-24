Аэропорт Краснодара возобновил работу после ливневого снегопада

Фото: пресс-службы аэропорта

В Краснодаре с 6 утра 24 января возобновил работу аэропорт. Его закрыли накануне в 9 вечера из-за ливневого снегопада.

- За сутки отменено 13 рейсов. 11 лайнеров находятся на запасных аэродромах. За ночь отправлено три задержанных рейса. Это самолеты авиакомпаниий "Россия" в Пулково, "Ютэйр" в Москву и "Уральские авиалинии" в Екатеринбург, сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам, заметать снегом в Краснодаре будет до обеда. Воздушная гавань работает по погодным условиям. Рабочие продолжают чистить снег на территории аэропорта.