Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 января 2022 4:16

Аэропорт Краснодара возобновил работу после ливневого снегопада

Рейсы начали отправлять с 6 утра
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-службы аэропорта

Фото: пресс-службы аэропорта

В Краснодаре с 6 утра 24 января возобновил работу аэропорт. Его закрыли накануне в 9 вечера из-за ливневого снегопада.

- За сутки отменено 13 рейсов. 11 лайнеров находятся на запасных аэродромах. За ночь отправлено три задержанных рейса. Это самолеты авиакомпаниий "Россия" в Пулково, "Ютэйр" в Москву и "Уральские авиалинии" в Екатеринбург, сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе аэропорта.

По прогнозам, заметать снегом в Краснодаре будет до обеда. Воздушная гавань работает по погодным условиям. Рабочие продолжают чистить снег на территории аэропорта.