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Общество24 января 2022 4:57

Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае: В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках

Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Ограничения сохраняется до конца метели

Ограничения сохраняется до конца метели

Фото: Галина КОПЫЛОВА

Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае 2021 года. В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках. Посетителей с "ватрушками" на территорию не пускают охранники.

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