Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае: В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках

Ограничения сохраняется до конца метели Фото: Галина КОПЫЛОВА

Что произошло за ночь 24 января в Краснодарском крае 2021 года. В парке Галицкого краснодарцам запретили кататься на санках. Посетителей с "ватрушками" на территорию не пускают охранники.

На Кубани из-за непогоды река подтопила три дома и 66 дворов. Ситуация на контроле оперативных служб.

На горнолыжном курорте в Сочи сошла лавина. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Ученые сообщают о резкой смене живой природы в Черном и Азовском морях. Критическую соленость и смену доминирующих промысловых рыб зафиксировали в Черном и Азовском морях.