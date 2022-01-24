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Общество24 января 2022 5:08

Дороги Кубани всю ночь от снега расчищали более 400 машин

Проезжие части обрабатывали противогололедными материалами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Техника продолжает чистить дороги

Техника продолжает чистить дороги

Краснодарский край третий день заметает снегом. Дорожники не перестают чистить трассы от сугробов. Они работают в круглосуточном режиме.

- Ночью дороги Краснодарского края расчищали более 400 машин: 292 комбинированных, 74 трактора с плужным оборудованием, 43 автогрейдера, 2 бульдозера, 4 погрузчика. Также дежурили 34 рабочих, - сообщили в оперштабе.

Проезжие части продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За сутки израсходовано более 3,5 тысяч тонн примеси.

Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.