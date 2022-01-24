Дороги Кубани всю ночь от снега расчищали более 400 машин

Техника продолжает чистить дороги
Краснодарский край третий день заметает снегом. Дорожники не перестают чистить трассы от сугробов. Они работают в круглосуточном режиме.
- Ночью дороги Краснодарского края расчищали более 400 машин: 292 комбинированных, 74 трактора с плужным оборудованием, 43 автогрейдера, 2 бульдозера, 4 погрузчика. Также дежурили 34 рабочих, - сообщили в оперштабе.
Проезжие части продолжают обрабатывать противогололедными материалами. За сутки израсходовано более 3,5 тысяч тонн примеси.
Перерывов в движении на участках федеральных автодорог не наблюдается.