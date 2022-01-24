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Общество24 января 2022 5:23

Экстренные службы продолжают оказывать необходимую помощь на дорогах Кубани

В регионе развернуто более 300 пунктов обогрева
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: Упрдор "Черноморье"

Фото: Упрдор "Черноморье"

Аномальный снегопад внес коррективы в работу экстренных служб. Уже третий день дорожники и МЧС трудятся круглосуточно. Они продолжают оказывать необходимую помощь на дорогах Кубани.

- В районе Молдовановского перевала находится пункт обогрева. Спасатели оказывают помощь водителям на дорогах с использованием техники высокой проходимости, - сообщили в оперштабе.

Всего вдоль дорог в регионе развернуто более 300 пунктов обогрева. Их общая вместимость составляет 23 тысячи человек.

На Шаумянском перевале автомобильной дороги Майкоп – Туапсе временно приостановлено движение. Там дорожники расчищают трассу. Скопления транспорта не наблюдается.