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Общество24 января 2022 5:38

В Краснодарском крае 24 января продолжает действовать штормовое предупреждение по налипанию снега

Осадки продолжаются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Снег продолжает сыпать

Снег продолжает сыпать

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Кубань третий день заметает снегом. Эксперты уже зафиксировали рекорды. Так, в Краснодаре впервые за всю историю метеонаблюдений за сутки выпало более 40 см снега. Штормовое предупреждение продолжает действовать до конца дня 24 января.

- Во всех районах Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение по налипанию снега, - сообщили в оперштабе.

В Сочи 24 января возможен сильный снег. В Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно. По всей территории края в течение дня ожидается сильный ветер.