Аэропорт Краснодара закрыли до 12 дня 24 января из-за ливневого снегопада

Фото: пресс-службы аэропорта

Из-за усиления снегопада в Краснодаре закрыли аэропорт. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. С пассажирами работают сотрудники авиакомпаний.

- В связи с усилением ливневого снегопада и снижением коэффициэнта сцепления на взлётной полосе аэропорт Краснодара вынужден приостановить приём и выпуск воздушных судов до 12:00, - сообщили в пресс-службе терминала.

На данный момент задержано 32 рейса. 11 направили на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов.

Воздушная гавань будет работать по погоде. По прогнозам, снег будет сыпать в городе до конца дня.