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Общество24 января 2022 6:50

Мэр Краснодара заявил о последствиях для управляющих компаний за заваленные снегом дворы

Обстановку обсудят на планерке
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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В Краснодаре проверят все жалобы горожан

В Краснодаре проверят все жалобы горожан

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре третий день валит аномальный снегопад. Обстановку в городе обсудят на городской планерке в мэрии. Глава Краснодара уже пригрозил о последствиях для управляющих компаний за заваленные снегом дворы.

- Управляющие компании, похоже, испугались снега и решили не выводить сотрудников на уборку снега. Именно такое ужасающее состояние дворов стало причиной основных жалоб. Пересидеть снегопады и не работать у управляющих компаний не получится — будут последствия, - написал Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

На совещании власти разберут работу дорожных служб в нетипичный для южной столицы снегопад.