Мэр Краснодара заявил о последствиях для управляющих компаний за заваленные снегом дворы

В Краснодаре проверят все жалобы горожан Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре третий день валит аномальный снегопад. Обстановку в городе обсудят на городской планерке в мэрии. Глава Краснодара уже пригрозил о последствиях для управляющих компаний за заваленные снегом дворы.

- Управляющие компании, похоже, испугались снега и решили не выводить сотрудников на уборку снега. Именно такое ужасающее состояние дворов стало причиной основных жалоб. Пересидеть снегопады и не работать у управляющих компаний не получится — будут последствия, - написал Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

На совещании власти разберут работу дорожных служб в нетипичный для южной столицы снегопад.