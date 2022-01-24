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Общество24 января 2022 7:01

Жители пяти улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара

Сейчас ведутся восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре произошло аварийное отключение света. Без энергоснабжения остались жители пяти улиц в Прикубанском округе города. Об этом сообщили в ЕДДС.

- 24 января в 08:15 поступило сообщение об отключении электричества на улицах Покрышкина, Водоводной, Генеральной, Средней и Воскресенской. Причина – повреждение на линии, отключены 32 трансформаторные подстанции, - отметили специалисты.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электрики сообщают, что свет в домах появится в течение пяти часов.