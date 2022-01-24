В Туапсинском районе Кубани закрыли АЗС из-за рухнувшей крыши

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Последствия трехдневного снегопада на Кубани наблюдаются во всех районах. Так, например, в Туапсинском районе на одной из автозаправочных станций от тяжести снега рухнула крыша. Сейчас АЗС закрыта.

- АЗС в селе Кривенковском временно не работает. Станция закрыта из-за повреждений кровли в результате снегопада, - сообщили в пресс-службе администрации района.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада закрыли дорогу в районе Шаумянского перевала. Водителей просят выбирать альтернативные пути.