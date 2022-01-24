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Происшествия24 января 2022 7:21

В Сочи автобус насмерть сбил 42-летнюю женщину

Проводится проверка
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Пешеход скончалась от травм

Пешеход скончалась от травм

Трагедия произошла утром 24 января на улице Виноградной в Центральном районе Сочи. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на 42-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель автобуса сбил 42-летнюю женщину. Она получила травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все причины случившегося. Скорее всего, в ближайшее время в отношении мужчины возбудят уголовное дело.