Кадастровая палата Кубани подвела итоги работы 2021 года

Фото: пресс-службы Кадастровой палаты

Кадастровая палата Кубани подвела итоги работы прошлого года. Специалисты рассказали, какие основные события произошли в сфере оказания платных услуг за последние 12 месяцев.

Итоги-2021: предоставление услуг Удостоверяющего центра

Для этого сегмента платных услуг прошедший год был не столь продуктивным, как планировалось. Количество оказанных услуг по сравнению с 2020 годом сократилось на 30% (223/156). Основная причина – приостановка функционирования сервиса в летний период (июнь-июль) и первой декаде сентября. Данный факт был обусловлен проведением крупномасштабных технических работ, направленных на улучшение работоспособности Удостоверяющего центра.

Итоги-2021: оказание консультационных услуг

Минувший год был посвящен продолжению оптимизации процессов оказания этого блока платных услуг. Ранее существовавшие алгоритмы требовали существенных изменений ввиду технических особенностей в работе промышленно-эксплуатируемой Федеральной государственной информационной системы ведения единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Несмотря на то, что общее число оказанных в 2021 году услуг на 10% меньше аналогичного показателя в 2020 году (3421/3098), слаженная работа профильных отделов позволила найти оптимальное решение в части порядка предоставления консультационных услуг и сохранить интерес к ним, в том числе у профессионального сообщества кадастровых инженеров.

Итоги-2021: проведение лекций и консультационных семинаров

Цифры 2021 года говорят сами за себя: было проведено 142 обучающих мероприятия. Это в 2,5 раза больше по сравнению с 2020 годом. Что ж, подобная потребность профессионального сообщества кадастровых инженеров в образовании не может не радовать и свидетельствует лишь о том, что Кадастровая палата обладает репутацией эксперта, услуги которого так востребованы профессиональным сообществом.

Итоги-2021: оказание услуг по выездному обслуживанию

- 2021 год сложно как-то охарактеризовать по-особенному. Он стал продолжением 2020-го – года начала пандемии. Необходимость адаптироваться к новым реалиям, переустроить привычный режим, научиться получать услуги не выходя из дома – всё это сопровождало нас и в прошедшем году, – отметил начальник планового отдела Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Мария Киселева.

Напоминаем, предоставление платных услуг осуществляется на территории всего края – достаточно обратиться в любой территориальный отдел Кадастровой палаты по Краснодарскому краю, функционирующий в каждом районе края.

Самостоятельно подать заявку для получения услуг по выездному обслуживанию можно на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты kadastr.ru. Получить подробную информацию обо всех платных услугах и способах их получения можно по телефону горячей линии Росреестра 8-800-100-34-34, по телефону Кадастровой палаты 8-861-992-13-02 (доб. 2060 или 2061) или по e-mail: uslugi-pay@23.kadastr.ru.