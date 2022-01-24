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Происшествия24 января 2022 7:42

Завершены поиски загадочно пропавшего по дороге из компьютерного клуба 14-летнего школьника на Кубани

Об этом сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт"
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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После беседы с правоохранителями ребенка передали родителям.

После беседы с правоохранителями ребенка передали родителям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершены поиски загадочно пропавшего по дороге из компьютерного клуба 14-летнего школьника на Кубани. Об этом сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт". Напомним, подросток пропал в станице Васюринской Динского района. Он отправился в компьютерный клуб, но после закрытия заведения домой не вернулся.

Больше суток парень не выходил на связь с родными. О своем местонахождении не рассказывал и своим друзьям. Семья забила тревогу и обратилась за помощью в полицию, а также к поисковикам.

Спустя сутки поиски завершились - ребенка отыскали.

- На данный момент мальчик найден, он жив, - коротко сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт".

О том, где пропадал школьник, неизвестно, однако преступлений против него не совершалось. После беседы с правоохранителями ребенка передали родителям.