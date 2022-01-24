Житель Сочи расстрелял хозяйку частной гостиницы

Расследование продолжается

Трагедия произошла в ночь на 23 января в Лазаревском районе Сочи. Там 54-летний мужчина зашел на территорию частной гостиницы и из ружья расстрелял хозяйку. 61-летняя женщина скончалась на месте.

- Мужчина два раза выстрелил в знакомую из охотничьего ружья. Она скончалась на месте от причиненных огнестрельных ранений. После этого на месте происшествия мужчина свел счеты с жизнью, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мотивы выясняются, назначены экспертизы. Расследование продолжается.