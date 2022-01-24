Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 7:50

Житель Сочи расстрелял хозяйку частной гостиницы

Мотивы преступления выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Расследование продолжается

Расследование продолжается

Трагедия произошла в ночь на 23 января в Лазаревском районе Сочи. Там 54-летний мужчина зашел на территорию частной гостиницы и из ружья расстрелял хозяйку. 61-летняя женщина скончалась на месте.

- Мужчина два раза выстрелил в знакомую из охотничьего ружья. Она скончалась на месте от причиненных огнестрельных ранений. После этого на месте происшествия мужчина свел счеты с жизнью, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Мотивы выясняются, назначены экспертизы. Расследование продолжается.