На Кубани предупредили о сильном дожде, снеге и подъеме воды в реках

Снег продолжает идти Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Жителям Кубани стоит набраться терпения: снег в Краснодаре и крае будет идти до обеда 25 января. Об этом сообщили синоптики.

- В первую половину дня и до конца суток 24 января, а также ночью, утром и в первую половину дня 25 января местами в крае ожидаются сильные дожди с грозой и снег. Также прогнозируется гололед, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики добавили, что возможны подтопления территорий. Уровень воды поднимется до неблагоприятных отметок в Горячем Ключе, Северском, Абинском районах, а также в Апшеронском районе, Геленджике, Новороссийске и Туапсинском районе.