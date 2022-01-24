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Здоровье24 января 2022 8:25

В Краснодаре из-за коронавируса массово переводят на удаленку всех работников предприятий и организаций

Об этом сообщили на совещании в мэрии
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Жителей просят вакцинироваться

Жителей просят вакцинироваться

24 января в администрации Краснодара состоялось планерное совещание. Глава города поручил всем предприятиям и организациям перевести работников на удаленку из-за роста случаев заражения коронавирусом.

- Мы находимся в преддверии пика заболеваемости. Чтобы разорвать цепочку заражений, нужно по возможности максимально перевести сотрудников на удаленный вариант работы, - сказал Андрей Алексеенко.

В администрации Краснодара, а также в подведомственных бюджетных учреждениях в ближайшие дни дистанционно работать начнут не менее 50% сотрудников. Рекомендации действуют до 28 января включительно.