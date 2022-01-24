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Происшествия24 января 2022 8:50

В Краснодаре пассажиры напали на таксиста и угнали машину

У мужчины украли деньги и телефон
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Налетчики быстро нашли и поймали

Налетчики быстро нашли и поймали

В Краснодаре двое приезжих мужчин 19 лет и 21 года напали на таксиста. Пока он уточнял адрес, один стал сзади душить, а другой ударил по голове. Чудом таксист смог выйти из машины.

- После удара по голове пострадавший водитель достал из-под коврика туристический нож, стал отмахиваться и смог выбраться из салона. А налетчики угнали «Тойоту» и скрылись с места случившегося, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

У мужчины также похитили кошелек и телефон. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.