Определены победители акции «Удачный платеж» от «ТНС энерго Кубань»

Участником акции мог стать любой клиент компании, который до 24 декабря оплатил задолженность за электроэнергию.

В «ТНС энерго Кубань» подвели итоги предновогодней акции – «Удачный платеж». Ее участниками стали 440 тысяч жителей Краснодарского края и Республики Адыгея - это почти 30% всех клиентов компании.

40 счастливчиков определил генератор случайных чисел. 15 из них воспользовались «Электронной квитанцией» при оплате и получат сертификат на покупку бытовой и цифровой техники в размере 10 тысяч рублей, остальные 25 победителей, использующие бумажную квитанцию, станут обладателями сертификата на 4 тысячи рублей.

Напомним, что участником акции мог стать любой клиент компании, который до 24 декабря оплатил задолженность за электроэнергию, включая пеню, а также потребление декабря 2021 года или рекомендуемый платеж.

- В конце года мы неизменно проводим акцию для наших клиентов и, безусловно, стараемся, чтобы наши подарки нравились потребителям: ранее мы списывали пени, в прошлом году дарили бесплатное годовое потребление электроэнергии. На этот раз вручаем сертификаты на бытовую и цифровую технику. Мы благодарим всех участников — наших добросовестных клиентов и обещаем, что эта акция не последняя! — прокомментировал заместитель генерального директора «ТНС энерго Кубань» по реализации и техническому управлению Тимофей Савин.

С перечнями лицевых счетов, являющихся победителями акции можно ознакомиться на нашем сайте.