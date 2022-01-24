"Эксперт РА" повысил рейтинг кредитоспособности РНКБ до уровня ruA+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банк (ПАО) до уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Основными факторами, на основании которых было принято решение о повышении уровня рейтинга, стали:
· улучшение оценок качества активов РНКБ;
· улучшение оценок ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса при сохранении высокой операционной эффективности;
· низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах;
· сильная позиция капитала банка при адекватной способности к его генерации;
· высокие показатели рентабельности (RoE 10,6%) благодаря стабильности процентных и комиссионных доходов;
· достижение стратегической цели банка по росту комиссионных доходов до уровня, превышающего операционные расходы, за 9 месяцев 2021 года;
· эффективное управление доходами и расходами (CIR за год 36%, NIM - 6,1%);
· высокая эффективность работы топ-менеджмента в рамках выполнения стратегических планов.
По рейтингу ruA+ установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга РНКБ на текущем уровне в среднесрочной перспективе.