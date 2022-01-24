Общественный транспорт Кубани хотят обновить

Председатель комитета ЗСК по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы. Его главной темой стало обновление парка автобусов, используемых на Кубани для перевозки пассажиров на разных маршрутах.

Напомним, региональному минтрансу в свое время парламентарии рекомендовали внести соответствующие изменения в краевую госпрограмму по социально-экономическому и инновационному развитию Кубани. Необходимые поправки ведомством уже подготовлены, однако в силу отсутствия финансирования дело не продвинулось.

Как отметил депутат, в рамках данной госпрограммы ежегодно предусматривались мероприятия, направленные на поддержку муниципальных транспортных предприятий. Но ими, уточнил парламентарий, обслуживаются только 10 процентов автобусных маршрутов от их общего количества в крае. А сейчас таковых в общей сложности более 1,3 тыс.

Президент Союза транспортников Кубани Иван Петров рассказал о том, что из 5 тысяч ежедневно выходящих на маршруты единиц техники 4120 автобусов принадлежат коммерческим перевозчикам. И около половины машин из этого числа эксплуатируется от 9 до 11 лет. Более тысячи автобусов «трудятся» еще дольше. Поддержание же в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных машин требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в населенных пунктах и снижает безопасность дорожного движения.

В итоге, по мнению выступавших, меры, принятие которых могло бы изменить ситуацию к лучшему, так или иначе связаны с серьезным финансированием. Ранее на одном из планерных совещаний в ЗСК было предложено два варианта обновления автобусного парка – предоставление субсидий перевозчикам на покупку новой техники и переход на регулируемый тариф. Но для этого необходимо предусматривать средства в муниципальных бюджетах.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко назвал обновление общественного транспорта в крае одной из самых актуальных проблем. Он также отметил, что в Краснодаре электротранспорт является преобладающим. Для обновления трамвайного парка кубанским парламентом недавно принят соответствующий закон. А вот на остальной территории города и региона основным средством передвижения являются автобусы.

- Обновление подвижного состава автобусного парка - одна из приоритетных задач в работе и исполнительной, и законодательной властей. Решив ее, пусть даже и не сразу, мы гарантированно повысим уровень комфорта людей и их безопасности, - подытожил Юрий Бурлачко. - Обновление автопарка на Кубани требует комплексного подхода и учета потребностей всех категорий населения. В том числе и людей с ограниченными возможностями здоровья. Закупка техники, необходимой для обновления автопарка, сопряжена с серьезными финансовыми затратами. Сегодня она приобретается исключительно за счет собственных средств перевозчиков. И нам нужно им помочь в этой ситуации, используя все имеющиеся у нас возможности.

Работа в данном направлении будет продолжена и в следующем созыве ЗСК.