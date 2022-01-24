Бездомную собаку спасли в Краснодаре

Момент спасения собаки. Фото: стоп-кадр из видео

В поселке Лазурном, что находится в Краснодаре, спасли бездомную собаку. Дворняжка провалилась в подвал заброшенного дома по улице Красноармейской, 17 и начала жалобно выть.

Эти звуки услышали местные жители и сразу же вызвали службу спасения.

— Пес провалился в подвал и не может самостоятельно выбраться. Лестницы вниз нет. Достать собаку у нас нет возможности, — распространила информацию в местных пабликах неравнодушная жительница Ольга.

Спасатели прибыли на место и помогли дворняжке выбраться из подвала.

— Сотрудники муниципальной Службы спасения выехали в поселок Лазурный и с помощью лестницы аккуратно достали собаку. Пес цел и невредим, — подтвердили информацию в пресс-службе администрации Краснодара.