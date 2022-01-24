Аэропорт Краснодар возобновил работу после аномального снегопада

Аэропорт работает в штатном режиме

Аэропорт Краснодара закрывали до 12 дня 24 января из-за ливневого снегопада. Несколько рейсов были отменены. Погода улучшилась раньше и воздушную гавань открыли уже в 11 часов.

- Работу аэропорта возобновили раньше запланированного времени - c 11 утра. Силами сотрудников аэропорта взлетно-посадочная полоса и рулёжные дорожки были расчищены от снега. Выпуск и приём воздушных судов уже осуществляется, - сообщили в пресс-службе аэропорта Краснодар.

На данный момент задержано 32 рейса. 11 направили на запасные аэродромы. Отменено к этому часу 13 рейсов.

По прогнозам, снег будет идти в Краснодаре до обеда 25 января. Режим повышенной готовности в городе продлили до конца недели.