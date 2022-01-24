Арт-объекты как украшение краснодарских дворов

Оригинальное оформление технических конструкций уже вошло в традицию при благоустройстве проектов компании. Фото: предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал».

Краснодар вошел в топ-10 городов России по качеству жизни в 2022 году — такие данные предоставила Государственная корпорация развития. Среди показателей рейтинга благоустройство жилого пространства, которое обеспечивают не только городская администрация.

Краснодарский застройщик «ЮгСтройИмпериал» не ограничивается обустройством привычных общественных пространств. Компания уделяет особое внимание техническим объектам, тем самым улучшая городскую среду, придавая местности особую эстетику.

- Помимо зеленых зон, мест для отдыха, социальных объектов в каждом комплексе существуют технические сооружения, которые необходимы для функционирования жилых микрорайонов: котельные, трансформаторные подстанции и т. д. Они, как правило, мало привлекательны с визуальной точки зрения, и, чтобы гармонично вписать их в среду наших ЖК, сделать их визуально интересными, мы используем различные нестандартные приемы. Мы превращаем недостатки в достоинства – создаем настоящие арт-объекты, которые становятся украшением комплексов, – отмечает директор по маркетингу «ЮгСтройИмпериал» Евгения Тодорова.

Фото предоставлено пресс-службой «ЮгСтройИмпериал».

Оригинальное оформление технических конструкций уже вошло в традицию при благоустройстве проектов компании.

Например, в МКР «Родные Просторы» и в ЖК «Белые Росы» котельные башни оборудованы подсветкой. Такой декор не просто смягчает восприятие промышленного сооружения – мерцающая башня очень эффектно выглядит в вечернее время суток.

В ЖК «Империал» трансформаторная подстанция – не серое унылое строение, а красочное здание с изображениями ярких пейзажей. В ЖК «Элегант» в оформлении электроустановки использованы зеркальные и деревянные панели, в ЖК «Белые Росы» на трансформаторной подстанции нарисован аист, который символизирует новую жизнь, приход весны.

СПРАВКА «КП»

По итогам 2021 года компания стала лидером региона по потребительским качествам жилых комплексов и возглавила рейтинг Единого ресурса застройщиков России, последние 8 лет «ЮгСтройИмпериал» занимает лидирующую позицию по объемам текущего строительства в Краснодарском крае.