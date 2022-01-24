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Здоровье24 января 2022 9:57

На Кубани за сутки выявили 925 случаев COVID-19, в том числе 106 детей

Количество заболевших растет
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Последние новости по коронавирусу

Последние новости по коронавирусу

За последние сутки в крае подтвердили 925 случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных 106 детей. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар и Новороссийск, здесь зафиксировано 371 и 123 инфицированных соответственно. В антирейтинг попали Сочи, Тихорецкий и Тимашевский районы с 60, 37 и 30 случаями.

- В Туапсинском районе в госпитали попали 28 человек, в Динском - 26, в Абинском - 20. В Выселковском районе 17 новых пациентов, в Горячем Ключе - 15, в Ленинградском районе и Анапе - по 13, в Темрюкском - 12. В Брюховецком и Тбилисском районах по 11 положительных результатов, в Кавказском, Кореновском, Приморско-Ахтарском, Староминском - по 10, - сообщили в оперштабе.

В других районах наименьшее количество заболевших. Стоит отметить, что несмотря на большое количество инфицированных, смертность снизилась. По данным на 24 января за сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом.