92 бригады энергетиков устраняют последствия сильнейшего в истории метеонаблюдений снегопада на Кубани и в Адыгее

Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены продолжающимся снегопадом. Фото: «Россети Кубань».

Бригады энергетиков «Россети Кубань» продолжают в круглосуточном режиме устранять локальные нарушения энергоснабжения в населенных пунктах Краснодарского края и Республики Адыгея, причиной которых стал сильнейший в истории метеонаблюдений снегопад. В ликвидации последствий погодной стихии задействованы 92 бригады в составе более 208 человек и 105 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Во всех филиалах компании «Россети Кубань» продолжает действовать особый режим работы.

Третьи сутки не прекращаются обильные осадки в виде мокрого снега в центральных районах Кубани и Адыгеи и ливневых дождей с сильным ветром – на юге. По данным синоптиков, в Краснодаре и его пригороде побит рекорд уровня осадков за всю историю метеонаблюдений – выпал 41 см снега. В горных районах (Туапсинский район) высота сугробов достигает двух метров.

Энергетики в круглосуточном режиме принимают заявки от бытовых потребителей и проводят оперативные восстановительные работы на энергообъектах распределительной сети 6-10 кВ, поврежденных в результате погодной стихии.

Работы по восстановлению энергоснабжения осложнены продолжающимся снегопадом, снежными заносами на дорогах, отсутствием или затруднённым проездом к местам проведения работ. Там, где движение техники невозможно, энергетики осуществляют обход и осмотр линий пешком.

Напомним, что помимо «Россети Кубань» в регионах осуществляют деятельность более 50 территориальных сетевых организаций (ТСО), которые являются собственниками энергообъектов (трансформаторных подстанций, линий электропередачи). Они также несут всю полноту ответственности за надежное энергоснабжение своих потребителей, в том числе в период ЧС. Нередко ТСО не имеют достаточного персонала и техники для оперативного устранения технологических нарушений в своей зоне ответственности. При необходимости специалисты «Россети Кубань» оказывают содействие ТСО в проведении восстановительных работ.

В филиалах компании «Россети Кубань» в целом мобилизованы порядка 1 800 чел. производственного персонала и 715 ед. спецтехники в составе 392 бригад «Россети Кубань». Специалисты устраняют последствия мощного циклона в тесном взаимодействии с оперативным штабом, администрациями районов, региональными подразделениями МЧС и коммунальными службами.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.