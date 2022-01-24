Губернатор Кубани призвал жителей сообщать о перебоях тепла и электричества в соцсетях

На дорогах работает техника

В Краснодарском крае за трое суток выпало рекордное количество снега. По прогнозам, налипание снега ожидается до обеда 25 января. В горах – возможен сход лавин. Губернатор Кубани призвал жителей сообщать об обстановке в районах в соцсетях.

- Если у вас дома нет тепла или перебои с электричеством пишите в комментариях. Все обращения обязательно отработают профильные ведомства, - написал Вениамин Кондратьев.

Спасатели продолжают оказывать помощь водителям, МЧС организовали пункты обогрева на трассах. Все дорожные и коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.