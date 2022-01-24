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Общество24 января 2022 10:40

В Сочи рекомендовали не выходить в горы до конца дня 25 января

На курорте ожидается сильный снег
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

По прогнозам синоптиков, в течение суток 25 января в Сочи ожидается снег, гроза. На дорогах гололедица. В предгорьях ночью и утром местами пройдут сильные осадки. Жителям и гостям курорта рекомендовали не выходить в горы в непогоду, в том числе не выезжать на летней резине.

- Все городские службы работают в усиленном режиме. Спасатели рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями, - сообщили в администрации курорта.

В случае происшествия необходимо звонить с мобильных телефонов по номерам 101, 112.