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Происшествия24 января 2022 11:06

Из-за снегопадов 33 тысячи жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества

Аварии, по официальным данным, исправляют 67 бригад
Ева МУР
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Глава Кубани советует обращаться за помощью в комментариях на его официальной странице

Глава Кубани советует обращаться за помощью в комментариях на его официальной странице

Из-за снегопадов 33 тысячи жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества. Снегопады повсеместно оборвали линии электропередачи. Энергетики жалуются, что к местам аварий не подобраться из-за глубоких сугробов.

Федеральное Минэнерго взяло ситуацию под свой контроль.

- С 9 утра отключения происходят в сетях 6-10 кВ, которые обслуживают ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети». К устранению аварий приступили 67 бригад. В их состав входят 140 специалистов и 64 единицы техники, - сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Напомним, штормовое предупреждение по непогоде продолжает действовать в регионе. На смену небывалым снегопадам придут дожди.