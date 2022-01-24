Глава Кубани советует обращаться за помощью в комментариях на его официальной странице

Из-за снегопадов 33 тысячи жителей Кубани и Адыгеи остались без электричества. Снегопады повсеместно оборвали линии электропередачи. Энергетики жалуются, что к местам аварий не подобраться из-за глубоких сугробов.

Федеральное Минэнерго взяло ситуацию под свой контроль.

- С 9 утра отключения происходят в сетях 6-10 кВ, которые обслуживают ПАО «Россети Кубань» и АО «НЭСК-электросети». К устранению аварий приступили 67 бригад. В их состав входят 140 специалистов и 64 единицы техники, - сообщает пресс-служба Минэнерго России.

Напомним, штормовое предупреждение по непогоде продолжает действовать в регионе. На смену небывалым снегопадам придут дожди.