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Общество24 января 2022 11:13

Прививочная кампания от коронавируса для подростков началась на Кубани

Специальную вакцину разработали для детей
Ева МУР
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Это "Спутник" для детей

Это "Спутник" для детей

Прививочная кампания от коронавируса для подростков началась на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

- В регион завезли вакцину для детей от 12 до 17 лет. Доз достаточно, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве. - Это тот же "Спутник", но для детей.

Вакцинацию будут проводить в поликлиниках и медкабинетах школ. Но только с письменного согласия родителей или законных представителей учеников.

Впрочем, 15 лет такое разрешение от родителей не требуется. Несовершеннолетний может сам принять решение, делать ему прививку или нет.

Напомним, в Краснодаре глава города рекомендовал отправить работников предприятий на удаленку. В регионе растет число заболевших из-за нового штамма.