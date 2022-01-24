Это "Спутник" для детей

Прививочная кампания от коронавируса для подростков началась на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

- В регион завезли вакцину для детей от 12 до 17 лет. Доз достаточно, - сообщили "КП" - Кубань" в ведомстве. - Это тот же "Спутник", но для детей.

Вакцинацию будут проводить в поликлиниках и медкабинетах школ. Но только с письменного согласия родителей или законных представителей учеников.

Впрочем, 15 лет такое разрешение от родителей не требуется. Несовершеннолетний может сам принять решение, делать ему прививку или нет.

Напомним, в Краснодаре глава города рекомендовал отправить работников предприятий на удаленку. В регионе растет число заболевших из-за нового штамма.