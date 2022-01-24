Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 января 2022 11:22

В Тимашевске от снега рухнул навес над входом в центральный автовокзал города

Спасатели его убрали
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/tim_kubanspas

Фото: instagram.com/tim_kubanspas

24 января из-за обильного снегопада в Тимашевске рухнул навес над входом в центральный автовокзал города. Он не выдержал веса сугроба.

- Сегодня утром обломался навес над входом в центральный автовокзал Тимашевска. Спасатели при помощи бензопилы произвели демонтаж навеса, который нёс угрозу проходящим людям, - сообщили в местном отряде «Кубань»- Спас».

По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за снегопада в Туапсинском районе рухнула крыша АЗС.