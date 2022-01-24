В Тимашевске от снега рухнул навес над входом в центральный автовокзал города

Фото: instagram.com/tim_kubanspas

24 января из-за обильного снегопада в Тимашевске рухнул навес над входом в центральный автовокзал города. Он не выдержал веса сугроба.

- Сегодня утром обломался навес над входом в центральный автовокзал Тимашевска. Спасатели при помощи бензопилы произвели демонтаж навеса, который нёс угрозу проходящим людям, - сообщили в местном отряде «Кубань»- Спас».

По счастливой случайности в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за снегопада в Туапсинском районе рухнула крыша АЗС.