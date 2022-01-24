Лебеди прилетели в Геленджик из-за замерзших водоемов в регионе

Лебеди в Геленджике

В Краснодарском крае заметает снегом, а температура опустилась до минусовых отметок. Из-за замёрзших водоёмов лебеди потянулись на юг. Их заметили 25 января у моря. Птицы кружили над бухтой Геленджика.

- Вот сегодня четыре птицы кружили над геленджикской бухтой, выбирали место посадки, - сообщили в мэрии курорта.

Специалисты попросили подкармливать пернатых в холодное время года.

- Все питательные семена и жучки, которыми птицы подкреплялись летом, накрывает слой снега. В результате синицы, свиристели, поползни, дятлы, воробьи, снегири, сороки зимой терпят бедствие. От голода у диких птиц нарушается теплопродукция в организме, и они просто замерзают насмерть, - отметили эксперты.