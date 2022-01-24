Дерево надломилось, завалившись на многоквартирный дом. Фото: кадр из видео.

В Краснодаре рухнувшее на пятиэтажку от снега дерево повредило окно и козырек. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось во дворе дома на улице Ставропольской, 45/2. Из-за экстремального снегопада весь двор был в больших сугробах. Под тяжестью снега ломались ветки. А одно из деревьев и вовсе не выдержало стихии и рухнуло на пятиэтажку.

Последствия снегопада засняли на видео. На кадрах видно, что дерево надломилось, завалившись на многоквартирный дом.

- В итоге оказалось разбито окно на втором этаже, поврежден козырек, помята сплит-система, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» жительница пятиэтажки Светлана Веремьева. - К счастью, в момент падения дерева рядом не было людей, никто не пострадал.