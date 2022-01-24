Почти 648 тысяч жителей Краснодара вакцинировались от коронавируса

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В Краснодаре прививку от коронавируса сделали 647 986 человек. Вакцинация продолжается.

- За минувшую неделю заболеваемость возросла в два раза. Сделать прививку можно в прививочных кабинетах и мобильных центрах, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Мэр Краснодара поручил перевести на удаленку максимальное количество сотрудников предприятий и огранизаций города. Дистанционно будут работать и сотрудники городской администрации, больше половины уйдут на удаленку до конца недели.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что прививочная кампания от коронавируса для подростков началась на Кубани. Специальную вакцину разработали для детей.