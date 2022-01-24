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Общество24 января 2022 12:15

Мэр Краснодара поручил проверить работу управляющих компаний по расчистке дворов от снега

УК будут штрафовать
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Из-за непогоды режим повышенной готовности продлён до конца недели

Из-за непогоды режим повышенной готовности продлён до конца недели

В Краснодаре от жителей многоквартирных домов поступает много жалоб на нечищеные дворы. Глава Краснодара поручил проверить работу управляющих компаний по расчистке территорий многоэтажек от снега.

— К сожалению, ситуация во дворах, мягко говоря, не очень хорошая. Управляющие организации, которые вообще не выходили на расчистку снега, необходимо привлекать к ответственности, — сказал Андрей Алексеенко.

Управляющим компаниям за сугробы во дворах грозит до 300 тысяч штрафа.

По прогнозам, в Краснодаре снег будет идти вплоть до 25 января. На дорогах уборочная техника будет работать в круглосуточном режиме.