Кубанская картонажная фабрика в два раза ускорила переналадку оборудования

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Участие в нацпроекте по внедрению бережливого производства улучшило работу кубанской картонажной фабрики. Здесь в два раза ускорили переналадку оборудования, а также команда прошла обучение по теме экспортного роста.

- На фабрике оптимизировали процесс изготовления листового гофрокартона. Переналадка оборудования занимала 30% рабочего времени. Сейчас это время сократилось в два раза. В связи с чем выработка увеличилась на 11%, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Продукция фабрики реализуется не только по краю, но и в соседних регионах и ближнем зарубежье.