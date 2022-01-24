Курсант Ушаковки стал победителем в номинации «Город добрых дел»

Диплом и памятный знак вручили Даниилу Завальнюку на торжественной церемонии. Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

Одним из победителей ежегодной премии «Во благо Новороссийска» стал курсант Государственного морского университета имени адмирала Ф. Ушакова. Даниил Завальнюк завоевал диплом и памятный знак в номинации «Город добрых дел». Около двух лет Даниил является организатором доноров-волонтеров Ушаковки. Благодаря ему уже более 250 студентов вуза стали активными участниками акции «Капля крови ради жизни». Диплом и памятный знак на торжественной церемонии Даниилу вручил председатель городской думы Александр Шаталов.

Волонтерское движение среди курсантов университета давно уже стало традицией и ежедневной возможностью помогать согражданам. Фото: Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.

- На мой взгляд – это благородное дело, которое в прямом смысле слова спасает человеческие жизни. Я подавал заявление на участие в этом конкурсе, чтобы о нашем движении узнали. И не только в университете, но и в масштабах всего города. Узнали и присоединились. Чтобы стать Почетным донором, необходимо сдать кровь не менее 40 раз. Я это сделал уже 10 и не планирую на этом останавливаться, – комментирует свою победу курсант третьего курса Судомеханического факультета Даниил Завальнюк.

Волонтерское движение среди курсантов университета давно уже стало традицией и ежедневной возможностью помогать согражданам. Не словом, а делом. Более четверти века курсанты принимают участие в различных акциях, проектах, субботниках. Чтобы сделать окружающий нас мир лучше и чуточку добрее.