На Кубани сняли ограничение на движение грузовиков через Молдовановский перевал

На дорогах продолжает дежурить техника

Из-за снегопада 23 января вводилось ограничение движения грузового транспорта через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 «Дон». Здесь наблюдалось скопление около 120 грузовых автомобилей. Сейчас дорогу полностью открыли для всех видов транспорта.

- Снято ограничение на движение большегрузного автомобильного транспорта, сообщение осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В районе Шаумянского перевала движение приостановлено. Водителей направляют по альтернативным маршрутам.