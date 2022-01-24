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Общество24 января 2022 13:18

На Кубани сняли ограничение на движение грузовиков через Молдовановский перевал

Дорога полностью открыта
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На дорогах продолжает дежурить техника

На дорогах продолжает дежурить техника

Из-за снегопада 23 января вводилось ограничение движения грузового транспорта через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 «Дон». Здесь наблюдалось скопление около 120 грузовых автомобилей. Сейчас дорогу полностью открыли для всех видов транспорта.

- Снято ограничение на движение большегрузного автомобильного транспорта, сообщение осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В районе Шаумянского перевала движение приостановлено. Водителей направляют по альтернативным маршрутам.