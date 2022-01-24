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Общество24 января 2022 13:35

В Белоглинском районе Кубани начнут реконструкцию общественной территории

Работы выполнят благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают благоустраивать общественные территории. В селе Белая Глина выполнят первый этап благоустройства улицы Красной.

- Это действительно масштабная работа. Улицу обновят на территории в 34 квадратных километра. Здесь заменят тротуары и дорожки с карманами для лавочек. Также установят новые скамейки, урны и уличное освещение, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского рая.

Кроме того, на территории появятся уличные часы на опоре, цветники, клумбы и новые деревья. Общественную территорию оборудуют детской площадкой.