В Белоглинском районе Кубани начнут реконструкцию общественной территории

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают благоустраивать общественные территории. В селе Белая Глина выполнят первый этап благоустройства улицы Красной.

- Это действительно масштабная работа. Улицу обновят на территории в 34 квадратных километра. Здесь заменят тротуары и дорожки с карманами для лавочек. Также установят новые скамейки, урны и уличное освещение, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского рая.

Кроме того, на территории появятся уличные часы на опоре, цветники, клумбы и новые деревья. Общественную территорию оборудуют детской площадкой.