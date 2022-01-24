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Происшествия24 января 2022 14:00

В Сочи срезали мешающее самолетам колесо обозрения

Аттракцион угрожал безопасности полетов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

Фото: пресс-службы Южной транспортной прокуратуры

В парке Адлерского района Сочи демонтировали колесо обозрения. Аттракцион угрожал безопасности полетов воздушных судов.

- Владелец колеса обозрения не согласовал установку с Росавиацией и поставил его на приаэродромной территории. Конструкцию демонтировали по иску прокуратуры, - сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Высота колеса обозрения превышала необходимые ограничения. Оно мешало самолетам при посадке и взлете.

- Иск удовлетворен в полном объеме, бизнесмен демонтировал аттракцион, - отметили в ведомстве.