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Общество24 января 2022 14:26

Нерасчищенные улицы привели к мусорному коллапсу в Краснодаре

Машины мусороуборочных компаний два дня не могут подъехать к мусорным площадкам в спальных микрорайонах города
Евгения ХАЛИКОВА
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Контейнерные площадки завалены мусором, которые не вывозили два дня

Контейнерные площадки завалены мусором, которые не вывозили два дня

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Краснодаре непогода стала причиной еще одной проблемы. Машины мусороуборочных компаний оказались неприспособленными для передвижения по нерасчищенным городским дорогам. Начиная с субботы мусороуборщики не могли подобраться к заблокированным в сугробах мусорным контейнерам. Особенно сильно это заметно в спальных микрорайонах краевой столицы, которые в отличие от центра практически не расчищали.

- Не убирали мусор два дня, да. Потому что не могли проехать к контейнерным площадкам. Мусороуборочные машины же ездят только рано утром, а по дорогам проехать было невозможно, - сообщили в диспетчерской краснодарской мусороуборочной компании. -

На заваленные мусором площадки уже жалуются жители Фестивального, Юбилейного, Комсомольского и других микрорайонов Краснодара. Также мусор не вывозился и из частного сектора. В мусороуборочной компании заверили, сегодня подъезды к мусорным бакам уже расчистили, и завтра рабочие начнут забирать отходы.