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Здоровье24 января 2022 14:57

В Майкопе для пациентов с острыми респираторными заболеваниями открыли третий центр

В столице республики растет количество заражений коронавирусом и новым штаммом «омикрон»
Евгения ХАЛИКОВА
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В "температурные" центры стоит обратиться при первых симптомах простуды

В "температурные" центры стоит обратиться при первых симптомах простуды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе для пациентов с ОРВИ открыли дополнительный центр, который стал третьим подобным учреждением в республиканской столице. Как объяснили в администрации города, это связано с растущим количеством заражений COVID-19 и новым штаммом «омикрон».

- Это временный центр, где люди с подозрением на острое респираторное заболевание могут получить необходимую помощь и консультацию, - уточнили в администрации Майкопа.

В так называемые «температурные» центры стоит обратиться при первых симптомах простуды и при температуре выше +38 градусов. Пациентов в лечебных учреждениях принимают без записи и предварительного согласования. Пункты приема работают с 8 утра и до 18 вечера без выходных дней.