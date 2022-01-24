В Северском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации

В Северском районе до сих ликвидируют последствия разгула стихии Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В Северском районе с 13:00 24 января введен режим ЧС. Такое решение принял глава районной администрации из-за тяжелой ситуации, сложившейся в муниципалитете после удара стихии. Андрей Дорошевский опубликовал сообщение в официальном аккаунте, где рассказал, с чем столкнулось местное население.

- На линиях электропередачи произошли массовые отключения, связанные с обрывом проводов упавшими деревьями. Бригады электриков продолжают устранять неисправности, но к сожалению, им не всегда удается оперативно добраться до места повреждения электропроводов, - пояснил Андрей Дорошевский.

Жители района продолжают жаловаться на нерасчищенные улицы. Снегоуборочная техника только добралась до придомовых территорий. Продолжается расчистка центральных улиц и подъездов к социальным объектам. Для местных школьников 25 января объявлен дополнительным выходным днем.