В Сочи водитель КамАЗа едва не пострадал от короткого замыкания

Водителя КАМАЗа испугало короткое замыкание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи спасатели получили вызов на Батумское шоссе Лазаревского района. Мужчина сообщил, что заискрило в салоне его КамАЗа и он боится, что тяжелая машина загорится. К месту происшествия незамедлительно были отправлены подразделения спасателей.

- По прибытию первого подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки моторного отсека без дальнейшего горения, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили в региональной структуре МЧС, от их ведомства привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Дальнейшую помощь владельцу КамАЗа окажут в автомастерской.