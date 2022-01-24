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Происшествия24 января 2022 15:42

В Сочи водитель КамАЗа едва не пострадал от короткого замыкания

Испуганный мужчина обратился за помощью к спасателям
Евгения ХАЛИКОВА
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Водителя КАМАЗа испугало короткое замыкание

Водителя КАМАЗа испугало короткое замыкание

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи спасатели получили вызов на Батумское шоссе Лазаревского района. Мужчина сообщил, что заискрило в салоне его КамАЗа и он боится, что тяжелая машина загорится. К месту происшествия незамедлительно были отправлены подразделения спасателей.

- По прибытию первого подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки моторного отсека без дальнейшего горения, - рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как сообщили в региональной структуре МЧС, от их ведомства привлекалось 6 человек и 2 единицы техники. Дальнейшую помощь владельцу КамАЗа окажут в автомастерской.