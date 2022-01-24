Прокуратура проверит, почему улицы Краснодара не чистили от снега

Качество уборки снега с улиц Краснодара проверит прокуратура Фото: Евгения ХАЛИКОВА

Прокуратура Краснодара инициировала проверку в связи со стихийным бедствием, обрушившимся на краевой центр. Надзорные органы оценят своевременность мер по ликвидации последствий снегопада, которые были предприняты местными чиновниками, управляющими компаниями и подрядными организациями, задействованными в уборке снега на городских улицах.

- Так, в связи с обильными снегопадами на территории города дороги и тротуары покрыты высоким слоем снега, что представляет угрозу жизни и здоровью людей. Также, учитывая прогнозируемое понижение температуры, серьезную угрозу может представлять образование наледи на крышах зданий и дорогах, - уточнили в прокуратуре Краснодара.

Сотрудники прокуратуры ознакомятся и с расходованием денежных средств, которые были выделены из городского бюджета на борьбу с разгулом природных сил. Работа находится на личном контроле прокурора города.