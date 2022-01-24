Для школьников пяти муниципалитетов 25 января продлятся краткосрочные каникулы

Каникулы для кубанских школьников продолжатся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школьников Горячего Ключа, Динского, Приморско-Ахтарского, Северского районов, а также восьми общеобразовательных учреждений Туапсинского района, 25 января продлятся краткосрочные каникулы. Эти муниципалитеты до сих пор находятся в плену снежного шторма и власти не рекомендуют населению лишний раз выходить на улицу.

– Считаю, что нужно рассмотреть возможность 25 января сделать каникулярным днем в тех районах, где ситуация остается сложной, чтобы дать возможность убрать снег с крыш, почистить тротуары, территории школ. Мы не можем рисковать безопасностью детей, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Накануне из-за снегопада были отменены школьные занятия для детей в 10 муниципалитетах. В части их них уроки возобновятся с 25 января. Детские сады во всех районах края работают в штатном режиме.