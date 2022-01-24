Лиманы Азовского моря могут попасть в федеральную программу по расчистке

За пять лет в Азовском море в пять раз сократились промысловые запасы судака и тарани Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возрождение лиманов Азовского моря обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Рыбопромысловое хозяйство терпит убытки из-за сокращения поголовья судака и тарани. Одной из причин рыбаки называют заболоченность естественных нерестилищ, где невозможно выращивать малька. Средств для расчистки лиманов у местных муниципалитетов нет.

– В прошлом году правительство утвердило «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон. Считаю, будет правильным включить в «дорожную карту» лиманы Азовского моря и поручить Росрыболовству подготовить программу расчистки нерестилищ, – сказал Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Патрушев согласился, что это важная задача и пообещал держать ее на контроле.