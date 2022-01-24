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Общество24 января 2022 17:46

Лиманы Азовского моря могут попасть в федеральную программу по расчистке

Проект «дорожная карта» предусматривает оздоровление рек и восстановление рыбных ресурсов
Евгения ХАЛИКОВА
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За пять лет в Азовском море в пять раз сократились промысловые запасы судака и тарани

За пять лет в Азовском море в пять раз сократились промысловые запасы судака и тарани

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Возрождение лиманов Азовского моря обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Рыбопромысловое хозяйство терпит убытки из-за сокращения поголовья судака и тарани. Одной из причин рыбаки называют заболоченность естественных нерестилищ, где невозможно выращивать малька. Средств для расчистки лиманов у местных муниципалитетов нет.

– В прошлом году правительство утвердило «дорожную карту» по оздоровлению реки Дон. Считаю, будет правильным включить в «дорожную карту» лиманы Азовского моря и поручить Росрыболовству подготовить программу расчистки нерестилищ, – сказал Вениамин Кондратьев.

Дмитрий Патрушев согласился, что это важная задача и пообещал держать ее на контроле.