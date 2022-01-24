Кубанский аграрный университет стал участником федеральной программы «Приоритет-2030»

В Краснодарскому крае будет реализована уникальная научная программ. фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанский государственный аграрный университет - один из четырех вузов страны, кто получит миллиард рублей на научно-технологическое и социально-экономическое развитие в рамках программы «Приоритет-2030». О старте экспериментальной программы сообщили 24 января на пленарном онлайн-заседании с участием министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

– Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей экономики края. И ее дальнейшее развитие станет возможным, в первую очередь, благодаря науке, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Обеспечение сельскохозяйственной отрасли высококвалифицированными специалистами и научными сотрудниками – первоочередная задача аграрных вузов и Минсельхоза России. Помочь в этом должен уникальный проект «Приоритет-2030».