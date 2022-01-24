В Сочи оползень повредил дорогу

В Сочи разлом на дороге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В селе Верхнее Буу по улице Пятигорской Хостинского внутригородского округа Сочи произошла подвижка грунта на участке дороги, в районе разлома выставлены патрули полицейских и ограничено движение автотранспорта.

- Объем грязекаменной массы составляет 20 м3, рядом жилых домов нет. Проезд к жилым домам с. Верхнее Буу не ограничен, т. к. имеются еще две муниципальные дороги, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поврежденный участок дороги находится в ведомстве Лооского опытного лесхоза, администрация которой и займется восстановлением.