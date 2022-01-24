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Происшествия24 января 2022 20:46

Сотрудники УФСБ задержали в Краснодаре экс-мэра Минвод

Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре задержали бывшего мэра Минвод

В Краснодаре задержали бывшего мэра Минвод

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники УФСБ задержали в Краснодаре бывшего главу администрации Минеральных вод. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий. По версии следствия, экс-глава Минераловодского городского округа в декабре 2020 года приобрел за бюджетные средства ветхое здание для детского сада, которое не отвечало нормативам строительства в сейсмических районах и несло угрозу жизни и здоровью детей и работников дошкольного образовательного учреждения. Сумма ущерба составила примерно 195 млн рублей.

- Таким образом, в муниципальную собственность был приобретен объект недвижимого имущества 1983 года постройки по цене нового объекта. Согласно заключению оценочного исследования, реальная рыночная стоимость составила чуть более 68,6 млн рублей, а не 194,5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

Задержанный на территории Кубани ставропольский чиновник будет перевезен в Ставропольский край, где после утверждения обвинительного приговора предстанет перед судом.